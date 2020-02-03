Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 27 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
ŞIRNAK
30 Ocak 2020 Perşembe
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