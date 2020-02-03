Dicle Elektrik ekibinin zorlu kış mücadelesi sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde birçok yerleşim biriminin yanı sıra Irak sınırında yer alan 11 askeri üs bölgesine elektrik taşıyan enerji nakil hattı olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Düşen çığ ve kapalı olan yollar yüzünden güçlükle yapılan çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri arıza tespiti için drone desteği verdi. Zorlu bir çalışmanın ardından arıza belirlendi ve hat yenilenerek bölgeye enerji akışı normale döndü.

Kış şartlarının hüküm sürdüğü Şırnak’ta yoğun kar yağışı, kuvvetli fırtına ve çığ düşmesi gibi sebeplerden dolayı yaşanan elektrik arızaları, Dicle Elektrik ekiplerinin özverili çabaları sayesinde hızlı şekilde gideriliyor. Uludere ve Beytüşşebap arasındaki dağlık alanda olumsuz hava koşulları yüzünden kopan enerji nakil hattı da yine ekiplerin zorlu uğraşları sayesinde kısa sürede onarıldı.



50 kilometrelik hat kontrol edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe merkezi, ilçeye bağlı 28 köy ve Uludere ilçesine bağlı bir belde ile Irak sınır hattında bulunan 11 askeri üs bölgesine elektrik taşıyan enerji nakil hattı, önceki gece fırtına ve kar yağışı sonucu koptu. Bunun üzerine Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arızanın yerini belirleyerek gerekli müdahalede bulunmak üzere harekete geçti. Yaklaşık 50 kilometrelik hattın iki ucundan başlatılarak yapılan kontroller sonunda arızanın Beytüşşebap’ın Uzungeçit beldesi ile Uludere ilçe merkezi arasında yaşandığı tespit edildi.

Bunun üzerine iki yerleşim bölgesi arasında yer alan Avasipi bölgesine yoğunlaşan ekipler, burada 3 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ düşmesi nedeniyle enerji nakil hattının bulunduğu bölgeye ulaşamayınca, yolu açmaları için kamu kurumlarından destek istedi. Ancak iş makineleri ile yapılan yol açma çalışmaları da çığ tehlikesi nedeniyle sonuç vermedi.



Drone yardımı ile belirlendi

Bunun üzerine başvurulan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir uzman eşliğinde bölgeye getirdiği drone yardımıyla kısa sürede arızanın yerini tam olarak tespit etti. Tespitin ardından malzemeleriyle birlikte yürüyerek bölgeye hareket eden ve zaman zaman bellerine kadar kara gömülen Dicle Elektrik ekipleri, çığ tehlikesine rağmen hattın koptuğu bölgeye ulaşmayı başardı. Yapılan çalışma ile hattın kopan bölümü yenilendi ve bölgeye yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlandı.



Batman’da kar ve fırtına

Öte yandan, Batman’da etkili olan kar yağışı ve fırtına yüzünden yer yer iletim hatlarının kopmasından kaynaklanan arızalar yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi bulduğu Beşiri ve Gercüş ilçelerindeki arızalar, olumsuz hava koşullarına rağmen Dicle Elektrik ekiplerinin müdahalesi sonunda giderildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, soğuk ve ağır kış şartları hizmet verdikleri bölgenin bir gerçeği olduğunu belirterek, “Gerek teknik, gerek insan kaynağı alt yapımızı bu şartlara göre hazır tutuyor, sürekli güncellemeler ve eğitimlerle destekliyoruz. Gerekli olması durumunda kamu kurumlarımızla da işbirliği içinde sorunlara en hızlı çözümü üretmek için seferber oluyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için bundan sonra da gece gündüz, tüm iklim şartlarında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞIRNAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

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