Cizre Belediyesi voleybol takımları başarıya koşuyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ve Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımları hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Tokat temsilcisi Niksar Belediyesi erkek voleybol takımını konuk etti. Zorlu geçen karşılaşmada Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı rakibini 3 2’lik setlerle yenerek, gurubunda 3. sıraya yerleşti.

Niksar Belediyesi erkek voleybol takımı karşısında 2 0 yenik düşen Cizre Belediyesi erkek voleybol takımımız skoru 20’dan 3 2’ye getirdi. Takım, aldığı bu galibiyetle birlikte PlayOff yolunda büyük bir avantaj sağlamış oldu.

Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Diyarbakır temsilcisi Peyasspor’u konuk etti. Oynanan mücadelede rakibine karşı üstünlük sağlayan Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı, rakibine set vermeden karşılaşmadan 3 0 galip ayrılan taraf oldu. Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı almış olduğu bu galibiyetle, yenilmezlik serisini 13 maça yükselterek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

ŞIRNAK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.