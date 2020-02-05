Beytüşşebap’a bağlı 3 köyde okullara kar tatili

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka köylerinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçeye bağlı 3 köyde aşırı kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini söyledi.

Kaymakam Pendik, “İlçemizde yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesi olduğundan dolayı 3 köyümüzdeki okullar 5 Şubat 2020 tarihinde tatil edilmiştir” dedi.

ŞIRNAK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:43

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