Şırnak’ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap’ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağıdere ve Hisarkapı köylerinde kayalık alanlarda buzdan sarkıtlar oluştu. Metrelerce yükseklikten sarkan buz kütleleri kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.

ŞIRNAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:42

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