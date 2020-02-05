Yazılım ve teknoloji alanında Irak’ta birçok projeye imza atmış olan Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye’de yazılım ve bilişim alanında marka olan Xtanbul Software ile anlaştı.

94 ülkeden 70 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) sona erdi. 30 Ocak ile 2 Şubat 2020 tarihleri arasında 24. kez gerçekleşecek olan EMITT dört gün boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Katılım sağlayan firmalar arasında ön görüşmelerin yanı sıra iş sözleşmeleri de imzalandı.

Yazılım ve teknoloji alanında Irak’ta birçok projeye imza atmış olan bir ekibin başında bulunan Fatihi Mahmood Ismael, fuar öncesi yapmış olduğu açıklamada “Bundan sonraki süreçte yazılım teknolojilerimizi Türkiye’den sağlama kararı aldık” dedi.

Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye’de yazılım ve bilişim alanında marka olan Xtanbul Software’nin yazılım bölümünün başındaki şirket yetkilisi Şeyhmus Baykal ile ‘birlikte çalışma ön sözleşmesi’ imzaladı.

ŞIRNAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:42

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