Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın hayata geçirdiği Duy Beni Projesi kapsamında Cizre ilçesinde ‘Yol Arkadaşım Kitap Olsun’ kampanyası başlatıldı.

Şırnak Valisi Pehlivan tarafından eğitim seferberliği kapsamında Duy Beni Projesi başlatıldı. Başlatılan projenin ardından 'Cizre'de Yol Arkadaşım Kitap Olsun' kampanyası başlatılarak yolculara kitap dağıtıldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzet Karaduman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım’ın katılımıyla sabahın erken saatlerinde, öğrenci servis güzergahı ile güvenlik noktalarındaki araçlar durdurularak öğrencilere ve yolculara kitap hediye edildi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser arasına dahil ettiği Ali Fuat Başgil'in eserini dağıtarak Cizre’de okuma alışkanlığını kazandırmanın önemine dikkatini çekerek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

ŞIRNAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:40

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