ADEM’li kadınlardan okullara destek

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadınlar, okullara masa örtüsü ve perde hediye etti.

Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kadınlar okullara destek amaçlı kendilerinin yaptığı masa örtüsü ve perdeleri okullara hediye etti.

ADEM’li kadınların hazırladıkları masa örtüsü ve perdeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk birlikte Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulunda dağıttı. Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulunda görev yapan öğretmenler ADEM’li kadınlara hediyeleri için teşekkür etti.

ŞIRNAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:40

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