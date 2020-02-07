Kurtların saldırısına uğrayan katır tedavi edildi

'Babam ve ben'

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan katır, veteriner tarafından tedavi edildi.

Uludere'de kurtların saldırdığı katır, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boş arazide yaralı halde görülen katır, iki genç tarafından üstü örtülerek Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildi. Yaralı halde bulunan katır, Uludere Tarım ve Orman Müdürü veteriner hekim Murat İnan tarafından tedavi edildi. Talihsiz hayvan, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

ŞIRNAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:40

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