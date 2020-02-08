Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı

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Şırnak’ta etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası jandarma harekete geçti. Camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı.



Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerde Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşlar uyarıldı. Anonslarda "Değerli Beytüşşebaplılar çığ riski bulunan bölgelere gidilmemesi gerek, çığ düştüğünde jandarmayı arayın, aşırı yağışlarda dikkatli olunuz" denildi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, yaptığı yazılı açıklamada herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Pendik, "Kıymetli Beytüşşebaplı kardeşlerim, günlerdir aşırı kar yağışı nedeniyle lütfen çığ bölgelerine gitmeyelim. Olduğunca dikkatli olalım. Özellikle çığ riski olan köylerde yaşayan vatandaşlarımız bir çığ düştüğünde kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirelim" çağrısında bulundu.

ŞIRNAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:39

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