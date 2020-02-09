Şırnak'ta yangın, 13 kişi dumandan etkilendi

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Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Şırnak merkez Vakıfkent Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞIRNAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:39

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