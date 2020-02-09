Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat'ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ŞIRNAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:39

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