Cizrespor evinde kaybetti

– Bölgesel Amatör Ligi’nde oynan maçta Cizrespor, kendi sahasında Dersimspor’a 10 mağlup oldu.

Cizre Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan ve yaklaşık 500 taraftarın izlediği futbol maçında her iki takımın oyuncuları sahaya, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeni ‘Yüreğimiz çığ altında, üşüyoruz Van’ pankartı ile çıktı. Cizresporlu taraftarlar da Türbinde Kürtçe ve Türkçe olarak ‘Geçmiş olsun Van’ pankartı açtı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 90. dakikada AkınTaşkın’ın ayağından bulduğu golle Dersimspor oldu.

Müsabaka sonunda Cizresporlu taraftarlar konuk takım Dersimspor’u türbinlere çağırıp sevgi gösterisinde bulundu.

ŞIRNAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:39

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