Beytüşşebap’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile birçok ağaç kırıldı. Dondurucu soğuklar nedeni ile binaların saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Günyüzü, Aşağıdere ve Mutluca köylerinde şiddetli kar yağışı sonrasında ağaçlar kırıldı. Dondurucu soğuklar nedeni ile bina saçaklarında sarkıtlar oluştu.

Yoğun kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, İlçe Özel İdare ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için seferber oldu.

ŞIRNAK 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:38

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