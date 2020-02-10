Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme desteği

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır Habur Çayı'nda pet şişe dolu torbalarla rafting yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan malzeme desteği geldi. Bakanlık, Beytüşşebaplı gençlere rafting botu, kask, yelek, kürek, can yeleği, can simidi, kamp malzemesi gönderdi.

Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme desteği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır Habur Çayı’nda pet şişe dolu torbalarla rafting yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan malzeme desteği geldi. Bakanlık, Beytüşşebaplı gençlere rafting botu, kask, yelek, kürek, can yeleği, can simidi, kamp malzemesi gönderdi.
Beytüşşebap’ta yıllardan beri pet şişe dolu torbalarla rafting yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bir dönem Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık yapan Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, iki yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübüne ekipman desteğinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Beytüşşebaplı gençlere rafting botu, kask, yelek, kürek, can yeleği, can simidi, kamp malzemesi gönderildi.

“Beytüşşebap artık sporla boy gösterecek”
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonunda sergilenen ekipmanları inceledi. İlçede iki yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü yöneticileri, spor salonunda gelen tüm ekipmanları sergileyerek Kaymakam Pendik’i bilgilendirdi. Kaymakam Pendik gelen malzemeleri inceledikten sonra kulüp başkanına teslim etti. Kaymakam Pendik burada yaptığı açıklamada, “Yıllardır bu ilçede güzel kardeşlerimiz kendilerince rafting yapıyorlardı, haber konusu olunca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcımız aynı zamanda kendini Beytüşşebaplı olarak gören İhsan Selim Baydaş destek verdi. İki yıl önce Beytüşşebap’ta Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü açıldı. Bu vesileyle Bakanlığımız harekete geçti bu kardeşlerimize ekipman desteğinde bulundu. İnşallah önümüzdeki aylarda güzel etkinlikler olacak. Beytüşşebap’ta artık rafting, doğa sporları, yürüyüşler, şenlikler boy gösterecek. Desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Sadece Beytüşşebap’ta değil Şırnak’ta da güzel işler yapacağız”
Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe ise bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gükçe, “Yıllardır Beytüşşebap’ta çocuklar ve gençler kendi imkanlarıyla pet şişe dolu torbalarla rafting yapıyordu. Bölgemiz doğa sporları açısından çok elverişliydi. Bizde bunu değerlendirmek istedik, ilk defa spor faaliyetleri adına bir kulüp kurduk kendi imkanlarımızla doğa yürüyüşleri yapıp kamplar kuruyorduk. Şimdi tam profesyonelleştik, ekiplerimiz var ve Beytüşşebap artık doğa harikalarıyla tanınacak. Gençlik ve Spor Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu gün ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. 2 adet yarış botu, 15 kask, 15 kürek, 15 can yeleği ve doğa sporları malzemelerin bir kısmını aldık. Biz sadece Beytüşşebap için değil Şırnak için güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Yarışlar festivaller ve şenlikler yapacağız. Bu vesileyle tüm gençlerimiz spora raftinge dahil edip ilçemizi ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Faruk Temel adında bir genç ise gönderilen ürünlerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Temel, “Bakanlığımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu malzemeler sayesinde daha güzel etkinlikler yapacağız. Eskiden pet şişelerle yapıyorduk. Şimdi artık herkes Beytüşşebap’ı doğası ve güzellikleriyle tanıyacak” şeklinde konuştu.

ŞIRNAK

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye ...
Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası
YEREL HABERLER Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası
Şırnak’ta çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Şırnak’ta çocukların kızak keyfi
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2)
YEREL HABERLER Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan ...
Uludere Belediyesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Uludere Belediyesinde karla mücadele çalışmaları ...
Uludere'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Uludere'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya düştü
YEREL HABERLER Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya ...
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı
YEREL HABERLER Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan ...
Cizrespor evinde kaybetti
YEREL HABERLER Cizrespor evinde kaybetti
Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli
Şırnak'ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Şırnak'ta eğitime kar engeli
67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
YEREL HABERLER 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
Model Hikmat Kucher: “Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir”
YEREL HABERLER Model Hikmat Kucher: “Kadına şiddet tüm insanlığa ...
Şırnak'ta yangın, 13 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta yangın, 13 kişi dumandan etkilendi
Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı
YEREL HABERLER Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları ...
Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
Şırnak’ta kar yağışı nedeni ile 32 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar yağışı nedeni ile 32 köy ve 8 mezra ...
Beytüşşebap’ta hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta hasta kurtarma operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X