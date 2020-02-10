Şırnak’ta terör operasyonu: 30 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak’ta terör operasyonu: 30 gözaltı

İHA

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak’ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1’i tutuklandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 39 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

ŞIRNAK

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları: 58 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele ...
Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme desteği
YEREL HABERLER Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme ...
Beytüşşebap’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye ...
Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası
YEREL HABERLER Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası
Şırnak’ta çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Şırnak’ta çocukların kızak keyfi
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2)
YEREL HABERLER Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan ...
Uludere Belediyesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Uludere Belediyesinde karla mücadele çalışmaları ...
Uludere'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Uludere'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya düştü
YEREL HABERLER Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı, planları suya ...
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı
YEREL HABERLER Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan ...
Cizrespor evinde kaybetti
YEREL HABERLER Cizrespor evinde kaybetti
Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Şırnak merkez ve 2 ilçede eğitime kar engeli
Şırnak'ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Şırnak'ta eğitime kar engeli
67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
YEREL HABERLER 67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu
Model Hikmat Kucher: “Kadına şiddet tüm insanlığa şiddettir”
YEREL HABERLER Model Hikmat Kucher: “Kadına şiddet tüm insanlığa ...
Şırnak'ta yangın, 13 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta yangın, 13 kişi dumandan etkilendi
Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları yaptı
YEREL HABERLER Jandarma camilerde Türkçe ve Kürtçe çığ anonsları ...
Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
Şırnak’ta kar yağışı nedeni ile 32 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar yağışı nedeni ile 32 köy ve 8 mezra ...
Beytüşşebap’ta hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta hasta kurtarma operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X