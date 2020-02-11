Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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MARDİN ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası İpek Yolu, 16,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, dün saat 01.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde ulaşıma kapandı. Yolda yüzlerce araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kar temizleme çalışmalarıyla karayolu, dün saat 17.30 sıralarında ulaşıma açıldı.



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