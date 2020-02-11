Cizre’de kar temizleme çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından cadde, sokak ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda herhangi bir problem oluşmaması için Cizre Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cizre Belediyesi ekipleri buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Çalışmaları yakından takip eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, belediyedeki tüm birim müdürleri ile birlikte kar yağışının olması muhtemel saatlerde vatandaşların mağdur olmamaları için azami gayret gösterdiklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, “Çalışmaları takip ederek vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda organize olarak sorunları en kısa sürede çözüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.