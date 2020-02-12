DHA YURT - İdil Devlet Hastanesi'nde yangın - 1

ŞIRNAK, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastane bölümündeki hastalar güvenlik amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Hastanenin yönetim binasının çatısındaki yangından ilk görüntüler
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