Şırnak merkez ve 4 ilçede eğitime kar engeli

ŞIRNAK´ta, kar ve buzlanma nedeniyle merkez ile İdil, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Güçlükonak, İdil, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 günü Şırnak ilimiz Merkez, Güçlükonak, Uludere, İdil ve Beytüşşebap İlçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."
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