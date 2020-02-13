Ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a Şırnak Valisi Pehlivan sahip çıktı

Takımlarına yönelik haksız ve hukuksuz kararlar verildiği iddiası ile Kulüp Başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor’a Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan sahip çıktı. Vali Pehlivan, sporcuları sahaya çıkartıp antrenman yaptırdı.

Kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştıkları ve konuk takım Ağrıspor’un galibiyeti ile sonra eren müsabaka sonunda hakemlerin takıma yönelik haksız kararlar verdiklerini iddia eden Cizre Spor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç, takımı ligden çekmişti. Yaşanan bu olaydan sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, TSO Başkanı Salih Sefinç ile birlikte teknik heyet ve sporcuları tesiste ziyaret ederek, futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Tesis girişinde Cizre Spor Yönetim Kurulu üyesi Veysel Şık tarafından karşılanan Vali Pehlivan ve beraberindekiler kulüp idarecileri ile birlikte kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Cizrespor oyuncuları Vali Pehlivan eşliğinde antrenmana çıktı. Antrenman öncesi teknik heyet ve sporculara yönelik kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kendilerinin burada kamu görevi yapan idareciler ve vatandaş olarak bu takımı desteklediklerini ve yanında olduklarını söyledi. Cizrespor futbol takımı sporcularının bugün bismillah deyip yeniden bir başlangıç yapacaklarını belirten Vali Pehlivan, “Biz bundan kısa bir süre önce yönetim kurulu üyeleri ve sporcularımızla bazı görüşmeler yaptık. Saha içinde ve dışında istenen veya istenmeyen bir takım bazı olaylar gelişebiliyor. Sorunların üstesinden yine gayretle gelinir, çalışarak gelinir. Bu yolda problemlerle karşılaşılabilir ama sükuneti muhafaza etmek lazım. Hem kendi aramızda yönetim ve taraftarlarla haksızlık olduğunu gördüğünüz ve bildiğiniz anda ona uygun zeminlerde mücadele etmektir asıl olan. Cizrespor profesyonel liglerdeki tek takımımız. Gerek teknik heyet gerekse sporcular olsun kendinizi rahat hissetmenizi isteriz. Çünkü bizler şehir olarak hem yanınızda hem de arkanızdayız. Yeter ki siz sahada mücadelenizi iyi yapın. Bu hafta Peyas maçı ile birlikte inşallah kaldığınız yerden devam edeceksiniz” dedi.

Cizrespor Teknik Direktörü Metin Akpunar ise takıma ve sporculara sahip çıkmalarından dolayı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere bütün kamu idarecilerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan iki haftalık aradan sonra sahaya çıkan futbolculara top atışı yaparak antrenmanı başlattı. Antrenmanda Vali Pehlivan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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