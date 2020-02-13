Şırnak'ta eğitime kar engelli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.