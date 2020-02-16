Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. İlçedeki şelaleler donarken buzdan dev sarkıtlar oluştu.

Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü ilçede şelaleler donarken yamaçlarda dev sarkıtlar oluştu. Şelalelerin donması kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşları bu anı yakalamak için cep telefonlarına sarıldı.

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