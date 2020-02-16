Sağlık ekibi, kara saplanan paletli ambulansı elleriyle kazarak kurtardı

ŞIRNAK'ın Yeniaslan köyünde rahatsızlanan 1'i çocuk 2 hastayı almaya giden sağlık görevlilerinin paletli ambulansı kara saplandı. Sağlıkçılar, karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışmayla ambulansı çıkardı. Yola devam eden sağlık ekibi, hastaları alıp, hastaneye ulaştırdı.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslan köyünde rahatsızlan Nesime Fidan (35) ile Sakine Adanır'ın (16) yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekibi, paletli ambulansla köye hareket etti. Sağlıkçıların bir süre ilerlediği paletli ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri, paletli ambulansı saplandığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Köydeki hastaları almak amacıyla zamanla yarışan sağlıkçılar, olumsuz hava şartlarına rağmen karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışma sonucu ambulansı çıkardı. Sağlık görevlileri, daha sonra yola devam edip, ulaştıkları 2 hastayı alarak, ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nesime Fidan ile Sakine Adanır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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