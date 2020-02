Bu beldede sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, terk edilen 300 atı sahiplendi Atlara yem alıp donmalarını önleyen Babat, sahipsiz atların bakımını yapacak olan belde sakinlerine kendi cebinden 4 bin lira maaş vereceğini duyurdu

– Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, terk edilen ve donmak üzere olan 300 atı sahiplendi. Sahiplendiği atlara 6 kamyonluk yem alan Babat, hayvanların bakımını yapacak olan ilçe sakinlerine kendi cebinden ayda 4 bin lira maaş vereceğini duyurdu.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ilçede başıboş bir halde bırakılan 300 at için harekete geçti. Atları toplatan Babat, 6 kamyon yem alarak hayvanların karnını doyurdu. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü beldede sahipsiz atların bakımını gerçekleştirecek olanlara kendi cebinden maaş vereceğini duyuran Babat, talepleri almaya başladı. Yoğun talep alan Babat, 30 at besleyene 4 bin, 40 at besleyene de 6 bin lira ücret ödeyeceğini bildirdi.



"Tüm hayvanlara sahip çıkacağız"

Beldelerinde yüzlerce başıboş hayvanın bulunduğunu kaydeden Babat, bunlara sahip çıkmak için bir çalışma başlattıklarını söyledi. “Hayvanlara sahip çıkmak için bir çalışma başlattım. 4 çoban görevlendirdim ve her ay maaşlarını ben veriyordum. Muhtarlarımızın vasıtasıyla belde heyetini toplayıp bir karar aldım. Herkese orada bir duyuru yaptım. Dağda başıboş 30 hayvan getirip ahırında besleyene yem ve ahır kirasını verip ona her ay 4 bin Türk lirası vereceğim dedim. Şimdiye kadar onlarca vatandaş başvuru yaptı. 6 kamyon yem ve saman siparişi verildi, gelecek ve hepsi dağıtılacak. Bunu reklam olsun diye yapmıyorum. Allah katında iyi bir çalışma olduğu için yapıyorum. Toplanan tüm at ve katırların sayısını aldıktan sonra veteriner hekimleri çağırıp küpeleme işlemlerini yapacağız. Son olarak ilkbaharda bir projem var. Yine kendi cebimden yapacağım. Büyük bir barınak yapıp tüm başıboş hayvanları burada besleyeceğiz” dedi.



Maaşı kendi cebinden veriyor

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Savaş Babat, yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi. Savaş Babat, “Alihan Babat ile çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Belediye başkanımız çağdaş yenilikçi ve hayırsever biri birçok reforma imza atmış biridir. Doğu ve Güneydoğuda emsal olmuş düğün kararlarıyla başlık parasının kaldırılmasından sonra halkın elektrik borcunu ödemesinden sonra yine bizleri şaşırtmadı. Şırnak bölgesi Uludere ve Beytüşşebap bölgesinin başıboş hayvanlarını sahiplendi. Belediyenin imkanlarını değil kendi cebinden karşıladı. Kendisi aynı zamanda bir iş adamı olduğu için 30 hayvanı ahırında besleyen 4 bin Türk lirası maaş vereceğini ve yem saman vereceğini duyurdu. Allah razı olsun şimdi neredeyse tüm hayvanlar ahırlara götürüldü” diye konuştu.

Ayyıldız Mahalle muhtarı Serdar Bulut ise, “Bizleri ve köy halkını toplayarak bir toplantı gerçekleştirdi. Başıboş hayvanlara sahip çıkmak istediğini söyledi. Bizleri çok sevindirdi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.

