Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı

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-ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen PKK ve FETÖ/PDY üyesi 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.





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