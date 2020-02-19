Irak’ta yazılım ve teknoloji alanında birçok projeye imza atmış olan bir ekibin başında bulunan Fatihi Mahmood Ismael, Türk firması ile gerçekleşecek olan çalışmalarını değerlendirdi.

Dünyada ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde kendi ülkesi dışına hem de teknoloji ve yazılım gibi önemli bir alanda yatırım yapan Xtanbul Software ile Irak’ta birlikte çalışacak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Fatihi Mahmood Ismael, Xtanbul Software ile gerçekleşecek olan çalışmalarını değerlendirdi. Yaklaşık 1 yıl önce stratejik bir karar ile yatırım yaptığı teknoloji ve yazılım konusunda yakın zamanda lansman düzenleyeceğini açıklayan Fatihi Mahmood Ismael , “Web, yazılım ve teknoloji şirketlerinden Xtanbul Software, Türkiye'de farklı illerde çalıştığı yazılım uzmanları ile kendi alanlarındaki piyasa darlığındaki krizi fırsata dönüştürmek için Irak'ta bizler ile birlikte çalışma kararı almışlar ve bu karar bizleri mutlu etmiştir. Şundan eminim ki, Xtanbul Sofware ile birlikte çalışmalarımız başladıktan sonra satış ve hizmetlerimizin her gün artacağını, ürün ve hizmet çeşitliliğimize de yansıyacağını öngörüyoruz. Türk firmaları ile çalışmaktan memnunuz" dedi.

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