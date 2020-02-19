Uludere'de Benim Okulum Benim Yuvam Projesi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü öğrencileri, Benim Okulum Benim Yuvam Projesi kapsamında okul boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Toplumda eğitimli bireylerin çoğalmasına katkıda bulunmak ve eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla Şırnak Uludere Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortak yürütülen Benim Okulum Benim Evim Projesi kapsamında öğrenciler okul boyama etkinliğinde buluştu. Ortabağ Bucağı İlkokulu öğrencileri, müdür ve öğretmenlerle duvar boyama çalışması yaparak arkadaşlarıyla bir arada olmanın tadını çıkarttı. Eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, yoğun dersleri için moral depolayıp dostluklarını pekiştirdi.

Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, çocukların yaptıklarını daha iyi benimsediğini söyledi. Demirtaş, "Çocuklarımıza okulunu sevme, okulunu güzelleştirme, birlik ve beraberlik içinde hareket etme, duygularını geliştirmek amacı ile Ortabağ Bucağı İlkokulu güzel bir etkinlik düzenledi. Öğretmen ve öğrencilerimizin dokundukları yerlerde çiçekler açtı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.