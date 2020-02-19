Beytüşşebaplı öğrenciler ailelerle buluşuyor

Şrınak’ın Beytüşşebap ilçesinde Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında öğrenciler, ev ev dolaşarak aileleri ziyaret ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde hayata geçirilen Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında bir grup öğrenci ev ev dolaşıp aileleri ziyaret ediyor. Proje kapsamında birçok evi ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler bazı öğrencilerin doğum gününü de kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi. Aktuğ, "İlçemizde eğitim gören Çok Programlı Lisesi öğrencileri doğum günü olan öğrencilerin evlerine misafir oluyor. Bu proje sayesinde bir çok ailemizin evine misafir olacaklar. Birlik ve beraberlik ruhunu canlandıran öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarız" dedi.

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