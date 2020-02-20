Şırnak-Beytüşşebap yoluna kaya parçası düştü

ŞırnakBeytüşşebap karayoluna dev kaya parçası düştü. Bir süre araç trafiğine kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kaşarası köyü yoluna aşırı yağışlar sonucunda dev kaya düştü. Uzun süre kapalı olan yol, karayolları ekiplerinin temizleme çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
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