Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü

Ne baklava, ne döner! İşte Türkiye'nin en popüler iki lezzeti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Baharın habercisi olarak bilinen cemrenin havaya düşmesi ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlar erimeye başladı.

Beytüşşebap’ta çetin geçen kış aylarının ardından güneşli hava yüzünü göstermeye başladı. Baharın habercisi olan cemrenin havaya düşmesi ile buzlar da erimeye başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çiftçilik yapan Selim Temel, "Uzun zamandır soğuk havalar hakimdi ve her yerde buz vardı. İki gündür havalar sıcak. Bahar yüzünü yavaş yavaş gösteriyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.