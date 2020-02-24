Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama

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ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 1723 Şubat'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilen 28'i PKK ve 16'sı FETÖ/PDY üyesi olan 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



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