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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına darbe: 63 gözaltı

İHA

– Şırnak’ta son bir hafta içerisinde düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 1723 Şubat arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 6 adet fişek, 37,13 gram metamfetamin, 4,94 gram eroin, 2,29 gram esrar, 12 bin 960 paket bandrolsüz sigara, 9 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 27,49 litre alkollü içecek, 30 adet gümrük kaçağı kol saati, 20 kilogram hurma ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 63 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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