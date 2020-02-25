Şırnak’ta şehidin ismi okula verildi

Şırnak’ın İdil İlçesi Cehennem deresinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 17 Haziran 2019 tarihinde şehit olan teğmen Şafak Evran’ın adı okula verildi. Şırnak’ta yapımı tamamlanan ve Şehit Şafak Evran’ın ismi verilen ilkokulun açılışı yapıldı.

Şırnak Gazipaşa Mahallesinde yapılan Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu’nun açılışı nedeniyle program düzenlendi. Okulun açılış törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Taner Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin arkadaşları ve kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

Okulun açılışında bir konuşma yapan Vali Pehlivan, şehit Şafak Evran okulunun açılışını yaptıklarını söyledi. Vali Pehlivan, “Şırnak Jandarma Komutanlığımızın şehit Şafak Evran’ın hatırası için içeride yapılan şehit köşesinin açılışını yapacağız. Şehitlerimiz işte bu minik öğrencilerimiz güvenli, huzurlu, esenlik içinde geleceğe sahip olsun diye mücadele ettiler. En değerli varlıkları olan canlarını bu vatan için, bayrağımız, devletimiz için feda ettiler. Şehit teğmen Şafak Evran bunlardan birisiydi. Biz burada hep birlikte, bütün Şırnak olarak hem şehit Şafak Evran kardeşimizi hem de bütün aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Allah bizlere de onların manevi hatıralarına, onların geriye emanet olarak bırakmış oldukları vatana, millete, milletimize layık kılmayı hepimize nasip eylesin diliyorum. İnşallah bu öğrencilerimiz bu gençlerimiz bu bilinçle yetişecekler. Ecdatları ve büyüklerin vatan için ortaya koydukları fedakarlıkları öğrene öğrene yetişecekler ve bir gün nöbet sırası kendilerine geldiğinde de hem çalışarak ülkelerine, hem de vakti zamanı geldiğinde vatan nöbetini, vatan hizmetini sınır boylarında, en uç noktalarında yerine getirmeyi en iyi şekilde bileceklerdir. Bu duygularla açılışımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle okulun açılışı yapıldı. Vali Pehlivan ve beraberindekiler sınıflar gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Okul salonunda şehit teğmen Şafak Evran için yapılan şehit köşesi ziyaret edilerek, şehidin eşi Canan Evran ile görüntülü konuşan Vali Pehlivan, “Şehit teğmen Şafak Evran kendisini bize her zaman hatırlatmış olacak. Bu öğrencilerimiz, bu ağabeylerini öğrene öğrene onların hatıralarını dinleye dinleye yetişeceklerdir. Onların hatıralarına layık bir nesil yetişecek. Biz şehitlerimin hatıralarını hep beraber yaşatacağız” diye konuştu.

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