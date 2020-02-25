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Kato Dağı'ndaki kaplıca ziyaretçilerin akınına uğradı

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan kaplıca kış aylarında bölge halkının akınına uğruyor.

Kato Dağı'ndaki kaplıca ziyaretçilerin akınına uğradı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan kaplıca kış aylarında bölge halkının akınına uğruyor.
2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Ilıcak köyündeki Zümrüt kaplıcaları yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. Kış aylarında karlı dağ manzaralı kaplıca keyfi yaşayan vatandaşlar gece geç saatlere kadar açık havuzlarda yüzmenin tadını çıkarıyor. Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan şifalı kaynak suyu sıcaklığı kış aylarında 38 dereceye kadar çıkıyor. Ülkenin dört bir yanından kaplıcaya akın edenler şifa arıyor. Romatizma, cilt hastalıkları, bel fıtığı ve daha bir çok hastalıklarına iyi geldiği söylenen kaplıcalardaki havuzlar kış aylarında daha çok ilgi görüyor.
Kenan Ermağan isimli vatandaş, günlerdir şifalı sularda hastalığına çare aradığını söyledi. Ermağan, "3 gündür geliyorum, cildimde ayaklarım çok ağrıyordu şifasını buldum diyebilirim. Sürekli yüzüyorum kaslarım açıldı sanki" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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