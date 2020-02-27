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(Görüntülü) Bakan Yardımcısı Turagay?dan koronavirüs açıklaması

DHA

Bakan Yardımcısı Turagay?dan koronavirüs açıklaması
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay koronavirüsünün Türkiye sınırlarına dayandığını ve Habur Sınır Kapısı'nda her türlü önlemin alındığını söyledi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda incelmelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turagay?a Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Cebeş ve GTİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gürlek eşlik etti.
Valilik girişinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ tarafından karşılanan Turagay daha sonra Valilik makamına geçti.
'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR'
Çıkışta ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda çalışanlar ve vatandaşlar için koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemin alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı?nın koronavirüsüne karşı her türlü önlemi aldığını belirten Bakan Yardımcısı Turagay, ?Türkiye için çok önemli olan Habur Sınır Kapısı'na bir teknik ziyarette bulunuyoruz. Sağlık konusunda, koronavirüsü konusunda zaten Sağlık Bakanlığı her türlü girişimde bulunuyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Burada çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Koronavirüsü tüm dünya için önemli bir tehdit oluşturuyor. Türkiye?nin de sınırlarına dayanmış durumda ama bununla ilgili olarak riskin miniminize edilmesi için Türkiye?de her türlü tedbir alınıyor. Her şey Sağlık Bakanlığı'nca yerine getiriliyor. Biz de ilgili kuruluşlar olarak İçişleri Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayret gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz? dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak
2020-02-27 14:01:35

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