Kaymakam Sinanoğlu’ndan esnaf ziyareti

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret edip, sorun ve dileklerini dinledi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 24 Şubat 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile birlikte tarihi Eski Çarşı esnafını ziyaret ederek Vergi Haftalarını kutlayıp esnafa gül hediye etti. Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sırasında esnafın istek, sorun ve taleplerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaymakam Sinanoğlu, ziyaret sonunda esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek çarşıdan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.