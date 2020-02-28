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Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı

İHA

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneğince Silopi ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.

Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneğince Silopi ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, Dernek Başkan Yardımcısı İskan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğle vakti Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine çorba ikram edildi.
Çorbayı alan öğrenciler mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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