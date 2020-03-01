Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

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Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-02-29 23:52:12



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