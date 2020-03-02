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Kaymakam Solmaz'dan yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklere ziyaret

İHA

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, her ay düzenli olarak yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.

Kaymakam Solmaz'dan yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklere ziyaret

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, her ay düzenli olarak yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.
Kaymakam Solmaz, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Orhan Atila, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile birlikte yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaşlı ve hasta vatandaşların sağlık durumları ile ilgili bilgi alıp çözümü noktasında çalışmalar yürüten Kaymakam Solmaz, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret edip çocuk gelişimi hakkında bilgiler veriyor.
Ev ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Solmaz, "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Bazı sıkıntı ve sorunları yerinde görmek daha doğru bir çözüm yolu bulma sonucunu doğuruyor. Her ay yaklaşık 20 hane ziyareti yapıyoruz. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, dar gelirli vatandaşlar, bölünmüş aileler ve çocukları hedef kitlemiz oldu" dedi.
Yeni doğan bebeğin babası Şıvan Ürek de ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

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