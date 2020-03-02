Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 24 Şubat-1 Mart'ta kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Ortak operasyonda; 2 kilo 916 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 9 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 7 bin 60 paket sigara, cep telefonu ve 180 süs eşyası ele geçirildi. Operasyonlarda 37 kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-03-02 12:30:58
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