Şırnak'ta terör operasyonlarında 15 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7'si PKK, 1'i DEAŞ ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-03-02 12:43:01
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