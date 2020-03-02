Şırnak'ta terör operasyonlarında 15 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7'si PKK, 1'i DEAŞ ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-03-02 12:43:01



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