Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Yarınlara Geç Kalmadan’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine, Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Jülide Aydın, STK temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı. Etkinlikte, İdlib’de şehit olan askerler anılarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cizre Halk Eğitim Merkezi koordinesinde sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı.

Halk sağlığını tehdit eden madde bağımlılığının bireysel, toplumsal düzeydeki boyutunu anlatan tiyatro oyunu, Kaymakam Davut Sinanoğlu’ndan da tam not aldı. Performansı çok güzel bulduğunu ifade eden Sinanoğlu, oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.