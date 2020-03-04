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Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Yarınlara Geç Kalmadan’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine, Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Jülide Aydın, STK temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı. Etkinlikte, İdlib’de şehit olan askerler anılarak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cizre Halk Eğitim Merkezi koordinesinde sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı.
Halk sağlığını tehdit eden madde bağımlılığının bireysel, toplumsal düzeydeki boyutunu anlatan tiyatro oyunu, Kaymakam Davut Sinanoğlu’ndan da tam not aldı. Performansı çok güzel bulduğunu ifade eden Sinanoğlu, oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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