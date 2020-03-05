Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan yolda kar kalınlığı 7 metreyi buldu. Bölgeye sevk edilen iş makineleri, 20 gündür metrelerce yükseklikte kar birikintilerini temizleyip yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan yolda kar kalınlığı 7 metreyi buldu. Bölgeye sevk edilen iş makineleri, 20 gündür metrelerce yükseklikte kar birikintilerini temizleyip yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Uzungeçit beldesindeki alternatif yol, yaklaşık 20 gündür kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma mesaisi 20 gündür sürerken yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığı nedeni ile ekipler zor anlar yaşıyor.

"Bölgeye tünel yapılmasını istiyoruz"
Suvara Meşa geçidinin kapalı olan yolunu açmaya çalışan ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, yetkililere çağrıda bulunarak bölgeye tünel yapılmasını talep etti. Başkan Yıldız, “Karayolları ekipleri, çetin kış aylarında bizlere göstermiş oldukları çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele veriliyor bu kar yüzünden. Ama nihayetinde şunu demek istiyorum kışın en ufak bir kan tahlili vermek için hastalarımız kapalı olan yolumuzu kullanamayıp 5 saat yol gidiyor. Bugüne kadar birçok hastamızı kaybettik. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza seslenmek istiyorum, bölgede tünel açılırsa bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Uzungeçit belde halkı ve Beytüşşebap halkı olarak neredeyse 60 bin kişi bu yolu kullanıyor. Bu yol kapandığında haftalarca açılmıyor. Çok tehlikeli ve riskli çığ düşme alanları var. Bu bölgenin kaderi bir tünele bağlı” dedi.
Günlerdir ekiplerin çalışmalarına yardımcı olan Belediye ekipleri yolda biriken kar yığınlarını temizlemek için yolu tek şeritli açarak ilerliyor. Tabelaların kaybolduğu yol güzergahını iş makinaları operatörlerine yöre halkı yardımcı oluyor. Ekiplerin çalışmalarına kayıtsız kalmayıp yemek ve çay hazırlayan Uzungeçitli 3 genç ise günlerdir ekiplerle beraber yol açma çalışmasında çalışan ekiplere yardımcı oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek
YEREL HABERLER Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek
Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek
YEREL HABERLER Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek
(Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü ...
(Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü ...
Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede
YEREL HABERLER Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da ...
Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu ...
Cizre’de yağmurlama hattı çalışması
YEREL HABERLER Cizre’de yağmurlama hattı çalışması
Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı ...
Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü
Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor
YEREL HABERLER Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor
Güvenlik güçlerinden Cizrespor’a teşekkür ve destek ziyareti
YEREL HABERLER Güvenlik güçlerinden Cizrespor’a teşekkür ve destek ...
Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantılar Habur’un kapanması nedeniyle iptal edildi"
YEREL HABERLER Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantılar Habur’un ...
Silopili esnaftan öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Silopili esnaftan öğrencilere sürpriz
Cizre’de fiyat denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Cizre’de fiyat denetimi gerçekleştirildi
UYUMA Projesi Cizre’de vatandaşlara tanıtıldı
YEREL HABERLER UYUMA Projesi Cizre’de vatandaşlara tanıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X