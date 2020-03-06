Cizre’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

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– Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, mart ayı etkinlikleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında resmi kurumlara afişler asıp vatandaşları UYUMA Projesi hakkında bilgilendirdi.

Şırnak Valiliği koordinesinde planlanan uyuşturucu ile mücadele mart ayı etkinlikleri kapsamında Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe girişleri, Adliye Sarayı, devlet hastanesi acil servis girişi, meslek yüksekokulu ve vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda 300 adet el broşürü dağıtılarak, vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.

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