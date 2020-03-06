Cizre’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cizre’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İHA

Cizre’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

– Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, mart ayı etkinlikleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında resmi kurumlara afişler asıp vatandaşları UYUMA Projesi hakkında bilgilendirdi.
Şırnak Valiliği koordinesinde planlanan uyuşturucu ile mücadele mart ayı etkinlikleri kapsamında Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe girişleri, Adliye Sarayı, devlet hastanesi acil servis girişi, meslek yüksekokulu ve vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda 300 adet el broşürü dağıtılarak, vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ayda bir tane yapılıyor, altın fiyatına satılıyor
YEREL HABERLER 3 ayda bir tane yapılıyor, altın fiyatına satılıyor
Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı
(Görüntülü) Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için ...
Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu
(Görüntülü) Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin yükleri için Iraklı şoför formülü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin ...
Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin yükleri için Iraklı şoför formülü
YEREL HABERLER Habur'dan geçemeyen TIR şoförlerinin yükleri için ...
Cizre'de uyuşturucu denetimi
YEREL HABERLER Cizre'de uyuşturucu denetimi
Kaymakam Solmaz öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Solmaz öğrencilerle bir araya geldi
Belediye Başkanı vatandaşlar için çadır ve sandalye aldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı vatandaşlar için çadır ve sandalye ...
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 gündür yolu açmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 7 metreyi buldu, iş makineleri 20 ...
Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek
YEREL HABERLER Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek
Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek
YEREL HABERLER Şırnak'ta gençlerden 'Bahar Kalkanı'na destek
(Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü ...
(Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Irak'ta ilk koronavirüs ölümü ...
Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede
YEREL HABERLER Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da ...
Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Cizre’de 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu ...
Cizre’de yağmurlama hattı çalışması
YEREL HABERLER Cizre’de yağmurlama hattı çalışması
Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı ...
Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Uludere-Uzungeçit yoluna çığ düştü
Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor
YEREL HABERLER Silopi'de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X