Cizre’den İdlib’e bir tır insani yardım gönderildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından başlatılan “Yolun İyilik Olsun” kampanyası kapsamında toplanan bir tır insani yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, kaymakamlık önünde yapılan törende, kısa sürede yardımların toplandığını belirterek, emeği geçenlere herkese teşekkür etti. Birlik beraberlik içerisinde olduklarında hayırlı çalışmaları yapabileceklerini bir kez daha gördüklerini aktaran Sinanoğlu, “İdlib’te şehit düşen askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Orada kalan yaşlılar, kadınlar, çocuklar zor koşullarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizler de bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine, giyinmelerine katkımız olması maksadıyla “Yolun İyilik Olsun” kampanyası başlattık. Bu yardımlar inşallah gittiği yerde kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir nebze olsun katkı sağlar” dedi.

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