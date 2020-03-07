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Vali Pehlivan Cizre’de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı

İHA

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre'de mahalle ve köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarların dile getirdiği ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan Cizre’de köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre’de mahalle ve köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarların dile getirdiği ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.
Şırnak ValisiAli Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi. Muhtarlara hitaben konuşma yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan; ”Burada amacımız sizleri dinlemek, taleplerinizi alarak ilgili kurumlarımıza gerekli talimatları vererek takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Cizre’ye ilimizden kurum müdürleriyle, il emniyet müdürümüz, gençlik ve spor müdürümüz, sağlık müdürümüz, İşkur müdürümüz, aile ve çalışma sosyal hizmetler müdürümüz ve il özel idaresi genel sekreter yardımcısıyla beraber geldik. Muhtarlarımız olarak sizler hem köydeki hem mahalledeki vatandaşlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu coğrafyada yaşanan süreçleri, bölücü terör örgütlerinin ne acılar çektirdiğini çok yakından müşahede ettiniz. Hala birileri kafa karıştırmaya çalışıyor olabilir ama durup düşünmek, sorgulamak lazım. Karşınıza çıkıp kim ne diyor, kim ne vaat ediyor? Kavgadan, kardeşi kardeşle dövüştürmekten, öldürmekten, gençleri umutsuzluğa, belirsizliğe, karanlıklara sürüklemek isteyenlere kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şer odaklarına, terör örgütlerine halkımız da hep birlikte dur demeli, benim geleceğimi, çoluğumun çocuğumun geleceğini karartamazsın; birtakım şer odaklarının uşağı, piyonu yapamasın haykırışını devam ettirmelidir. Bu çocuklar yetişecek, okuyacak, meslek sahibi olacak, vatanına hizmet edecek. Allah'a şükür devletimiz her türlü imkanı herkese veriyor. Kesinlikle kısıtlama yok; isteyen istediği okula gidiyor, isteyen istediği mesleği yapabiliyor. Devletimiz her konuda vatandaşlarının yanındadır” dedi.
Vali Pehlivan, konuşmasının ardından ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarını tek tek dinledi, taleplerini not aldı, kurumlara takibi için talimatlar verdi.

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