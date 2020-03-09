Ömrü dozerde geçti Çocukluktan beri operatörlük yapıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Mevlüt Cin, 40 yıldır dozer operatörlüğü yapıyor. Cin, çocukluğundan beri bu işi yaptığını ve ömrünün dozer içinde geçtiğini söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan bir çok köyün yolunu açıp medeniyetle buluşturan usta dozer operatörü yaptığı işi çocuklarından birine de öğretti. Şimdi baba ve oğul aynı işi yapıyor. Yıllarca gece gündüz yaz kış halkın hizmetinde çalışan dozer operatörü, yaşlandığı halde görevini layıkıyla yerine getiriyor. Beytüşşebap ilçesinin tüm yollarını avucunun içi gibi bilen yaşlı operatör, özverili çalışmalarından dolayı sürekli takdir belgeleri alıyor. Cin, ilçeye bağlı 45 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylasındaki Yeşilöz köyündeki vatandaşların yolunu açmak için gece gündüz çalışıyor. Metrelerce kar kalınlığının bulunduğu yolu kısa sürede açmayı başaran Mevlüt Cin, "Tam 40 yıldır operatörüm. Eskiden bu imkanlar yoktu. Bir köy yolunu 10 günde açıyorduk bir dozer vardı şimdi çok iş makinesi var. Yaşlandım, saçlarım da beyazladı. Tüm ömrümü dozerlerde geçirdim. Çocuklarımdan bir tanesi mesleğimi sevdi oda şu an burada ve çalışıyor. Kaymakamlığımızın talimatları doğrultusunda sürekli vatandaşın hizmetindeyiz. Bazen ben bazen oğlum çalışıyor. Sürekli karlı yolları açmakla geçti ömür. Askeri üs bölgemiz var onların yollarını açık tutmak için sürekli çalışıyoruz. Beytüşşebap Kaymakamımız İsmail Pendik'in talimatlarıyla şimdi Yeşilöz köyü yolunu açıyoruz. İnşallah birkaç güne bu yolumuz da açılacaktır" dedi.

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