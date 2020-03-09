Kedi ve köpek sevgisi duygulandırdı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki zümrüt kaplıcasında bulunan kedi ve köpeğin ilginç halleri duygulandırdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyündeki zümrüt kaplıcalarındaki havuzların kenarında yaşayan bir kedi ile köpeğin sevimli halleri duygulandırdı. Birlikte uyuyup birlikte yemek arayan köpek ve kedinin sıcak halleri görenleri hayretler içinde bıraktı. Kaplıcaya giden vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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