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Habur Sınır Kapısında Kadınlar Günü etkinliği

İHA

SağlıkSen Şırnak Şube yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında koronavirüs hastalığı nedeni ile nöbet tutan sağlıkçıları ziyaret ederek, nöbet tutan bayan sağlıkçılara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Habur Sınır Kapısında Kadınlar Günü etkinliği

SağlıkSen Şırnak Şube yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında koronavirüs hastalığı nedeni ile nöbet tutan sağlıkçıları ziyaret ederek, nöbet tutan bayan sağlıkçılara karanfil dağıtıp günlerini kutladı.
SağlıkSen Şırnak Şubesi yöneticileri Kadınlar Günü kutlama etkinliği kapsamında Habur Sınır Kapısında nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlardır. Kadın demek ayağının altına cennet atfedilen anne demektir. Hem sosyal hem toplumsal kimlikleri aynı bünyede toplayabilmek demektir. Sağlık sektöründe de yükü omuzlayan gizli kahramanlardır kadınlar" dedi.
Türkiye'de sağlık çalışanlarının yüzde 60'dan fazlasını kadınların oluşturduğunu bildiren Anmal, "Doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günüdür. Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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